Ціна KARASOU (INTELLIQUE)
Поточна ціна KARASOU (INTELLIQUE) сьогодні становить 4.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INTELLIQUE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KARASOU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни KARASOU протягом дня — -7.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KARASOU до USD становила $ -0.404345766814309.
За останні 30 днів зміна ціни KARASOU до USD становила $ -0.3844393200.
За останні 60 днів зміна ціни KARASOU до USD становила $ -1.5835352800.
За останні 90 днів зміна ціни KARASOU до USD становила $ -3.423563469015817.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.404345766814309
|-7.92%
|30 днів
|$ -0.3844393200
|-8.17%
|60 днів
|$ -1.5835352800
|-33.69%
|90 днів
|$ -3.423563469015817
|-42.14%
Останній аналіз цін KARASOU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-7.92%
-14.40%
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