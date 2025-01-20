Сьогоднішня ціна KARASOU (INTELLIQUE)

Поточна ціна KARASOU (INTELLIQUE) сьогодні становить 4.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INTELLIQUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KARASOU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни KARASOU протягом дня — -7.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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