Сьогоднішня ціна KAPSEL (KAPSEL)

Поточна ціна KAPSEL (KAPSEL) сьогодні становить 0.00143943 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна KAPSEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAPSEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.50K USD

- зміна ціни KAPSEL протягом дня — +11.58%

- циркуляційна пропозиція – 986.10M USD

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