Ціна KAPSEL (KAPSEL)
Поточна ціна KAPSEL (KAPSEL) сьогодні становить 0.00143943 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна KAPSEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAPSEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.50K USD
- зміна ціни KAPSEL протягом дня — +11.58%
- циркуляційна пропозиція – 986.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAPSEL до USD становила $ +0.00014941.
За останні 30 днів зміна ціни KAPSEL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAPSEL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAPSEL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014941
|+11.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KAPSEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+11.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.
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