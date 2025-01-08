Сьогоднішня ціна Kapsa (KAPSA)

Поточна ціна Kapsa (KAPSA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.87K USD. Ціна KAPSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kapsa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.72K USD

- зміна ціни Kapsa протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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