Токеноміка Kapi Plara (KAPI) Дізнайтеся ключову інформацію про Kapi Plara (KAPI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kapi Plara (KAPI) Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Офіційний вебсайт: https://kapionsol.fun/ Купити KAPI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kapi Plara (KAPI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kapi Plara (KAPI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,74K $ 7,74K $ 7,74K Загальна пропозиція: $ 997,03M $ 997,03M $ 997,03M Циркуляційна пропозиція: $ 997,03M $ 997,03M $ 997,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,74K $ 7,74K $ 7,74K Історичний максимум: $ 0,0019153 $ 0,0019153 $ 0,0019153 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kapi Plara (KAPI)

Токеноміка Kapi Plara (KAPI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kapi Plara (KAPI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAPI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAPI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAPI, досліджуйте ціну токена KAPI в реальному часі!

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