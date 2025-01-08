Сьогоднішня ціна Kapi Plara (KAPI)

Поточна ціна Kapi Plara (KAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.76K USD. Ціна KAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kapi Plara:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.73 USD

- зміна ціни Kapi Plara протягом дня — -14.03%

- циркуляційна пропозиція – 997.67M USD

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