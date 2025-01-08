Ціна Kapi Plara (KAPI)
Поточна ціна Kapi Plara (KAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.76K USD. Ціна KAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kapi Plara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.73 USD
- зміна ціни Kapi Plara протягом дня — -14.03%
- циркуляційна пропозиція – 997.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kapi Plara до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kapi Plara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kapi Plara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kapi Plara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.03%
|30 днів
|$ 0
|-83.17%
|60 днів
|$ 0
|-11.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kapi Plara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-14.03%
-3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.
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