Ціна KAP Games (KAP)
Поточна ціна KAP Games (KAP) сьогодні становить 0,00083037 USD з ринковою капіталізацією $ 105,59K USD. Ціна KAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAP Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KAP Games протягом дня — +2,99%
- циркуляційна пропозиція – 127,13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAP Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAP Games до USD становила $ -0,0004841438.
За останні 60 днів зміна ціни KAP Games до USD становила $ -0,0006422065.
За останні 90 днів зміна ціни KAP Games до USD становила $ -0,007718454767512599.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,99%
|30 днів
|$ -0,0004841438
|-58,30%
|60 днів
|$ -0,0006422065
|-77,33%
|90 днів
|$ -0,007718454767512599
|-90,28%
Останній аналіз цін KAP Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+2,99%
-25,47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
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