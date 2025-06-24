Сьогоднішня ціна KAP Games (KAP)

Поточна ціна KAP Games (KAP) сьогодні становить 0,00083037 USD з ринковою капіталізацією $ 105,59K USD. Ціна KAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAP Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KAP Games протягом дня — +2,99%

- циркуляційна пропозиція – 127,13M USD

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