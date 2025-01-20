Ціна KAOYA (KAOYA)
Поточна ціна KAOYA (KAOYA) сьогодні становить 0.054292 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAOYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAOYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.50 USD
- зміна ціни KAOYA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAOYA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAOYA до USD становила $ +0.0064499927.
За останні 60 днів зміна ціни KAOYA до USD становила $ +0.0077420392.
За останні 90 днів зміна ціни KAOYA до USD становила $ +0.008606618617102275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0064499927
|+11.88%
|60 днів
|$ +0.0077420392
|+14.26%
|90 днів
|$ +0.008606618617102275
|+18.84%
Останній аналіз цін KAOYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KAOYA is the token on the KaoyaSwap platform, which is distributed 100% through liquidity mining, without any pre-sale, pre-mining, and team shares.
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