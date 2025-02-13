Ціна Kaon (AKRO)
Поточна ціна Kaon (AKRO) сьогодні становить 0.00050153 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна AKRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kaon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.39K USD
- зміна ціни Kaon протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 4.68B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kaon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kaon до USD становила $ +0.0001774429.
За останні 60 днів зміна ціни Kaon до USD становила $ -0.0004447200.
За останні 90 днів зміна ціни Kaon до USD становила $ -0.003493479671116561.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.82%
|30 днів
|$ +0.0001774429
|+35.38%
|60 днів
|$ -0.0004447200
|-88.67%
|90 днів
|$ -0.003493479671116561
|-87.44%
Останній аналіз цін Kaon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.14%
+0.82%
+17.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Akropolis’ mission is to give everyone the tools to save, grow and provision for the future safely and without dependence on a central counterparty, or to fall prey to predatory financial practices of multiple intermediaries. Our goal is to create yield-generating products that don’t predominantly rely on inflationary emissions as the main source of yield and that generate returns regardless of the market conditions. We believe Akropolis is the one-stop solution for any investor seeking access to passive, efficient and sustainable yield generation.
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