Сьогоднішня ціна Kaon (AKRO)

Поточна ціна Kaon (AKRO) сьогодні становить 0.00050153 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна AKRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.39K USD

- зміна ціни Kaon протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 4.68B USD

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