Ціна KanzzAI (KAAI)
Поточна ціна KanzzAI (KAAI) сьогодні становить 0.17204 USD з ринковою капіталізацією $ 17.18M USD. Ціна KAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KanzzAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.88K USD
- зміна ціни KanzzAI протягом дня — +3.96%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KanzzAI до USD становила $ +0.00656122.
За останні 30 днів зміна ціни KanzzAI до USD становила $ +0.7415647600.
За останні 60 днів зміна ціни KanzzAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KanzzAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00656122
|+3.96%
|30 днів
|$ +0.7415647600
|+431.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KanzzAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+3.96%
+90.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.
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