Сьогоднішня ціна KanzzAI (KAAI)

Поточна ціна KanzzAI (KAAI) сьогодні становить 0.17204 USD з ринковою капіталізацією $ 17.18M USD. Ціна KAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KanzzAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.88K USD

- зміна ціни KanzzAI протягом дня — +3.96%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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