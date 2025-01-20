Сьогоднішня ціна Kanye (YE)

Поточна ціна Kanye (YE) сьогодні становить 0.01145364 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kanye:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.74K USD

- зміна ціни Kanye протягом дня — -5.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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