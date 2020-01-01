Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR)
Інформація KANSTAR ($KANSTAR)
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.
Токеноміка та аналіз ціни KANSTAR ($KANSTAR)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KANSTAR ($KANSTAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки KANSTAR ($KANSTAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів $KANSTAR, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $KANSTAR, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку $KANSTAR, досліджуйте ціну токена $KANSTAR в реальному часі!
Прогноз ціни $KANSTAR
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