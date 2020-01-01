Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR)

Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR)

Дізнайтеся ключову інформацію про KANSTAR ($KANSTAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація KANSTAR ($KANSTAR)

The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.

Офіційний вебсайт:
https://x.com/KanstarWorld

Токеноміка та аналіз ціни KANSTAR ($KANSTAR)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KANSTAR ($KANSTAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 54,41K
$ 54,41K$ 54,41K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 54,41K
$ 54,41K$ 54,41K
Історичний максимум:
$ 0,0009147
$ 0,0009147$ 0,0009147
Історичний мінімум:
$ 0,00004614
$ 0,00004614$ 0,00004614
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки KANSTAR ($KANSTAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $KANSTAR, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $KANSTAR, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $KANSTAR, досліджуйте ціну токена $KANSTAR в реальному часі!

Прогноз ціни $KANSTAR

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.