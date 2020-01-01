Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR) Дізнайтеся ключову інформацію про KANSTAR ($KANSTAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KANSTAR ($KANSTAR) The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders. Офіційний вебсайт: https://x.com/KanstarWorld Купити $KANSTAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KANSTAR ($KANSTAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KANSTAR ($KANSTAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,41K $ 54,41K $ 54,41K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 54,41K $ 54,41K $ 54,41K Історичний максимум: $ 0,0009147 $ 0,0009147 $ 0,0009147 Історичний мінімум: $ 0,00004614 $ 0,00004614 $ 0,00004614 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну KANSTAR ($KANSTAR)

Токеноміка KANSTAR ($KANSTAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KANSTAR ($KANSTAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $KANSTAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $KANSTAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $KANSTAR, досліджуйте ціну токена $KANSTAR в реальному часі!

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