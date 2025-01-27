Ціна KANSTAR ($KANSTAR)
Поточна ціна KANSTAR ($KANSTAR) сьогодні становить 0.0007754 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $KANSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KANSTAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.55K USD
- зміна ціни KANSTAR протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KANSTAR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KANSTAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KANSTAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KANSTAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KANSTAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.81%
-4.68%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.
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