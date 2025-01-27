Сьогоднішня ціна KANSTAR ($KANSTAR)

Поточна ціна KANSTAR ($KANSTAR) сьогодні становить 0.0007754 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $KANSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KANSTAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.55K USD

- зміна ціни KANSTAR протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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