Інформація щодо ціни Kangarhold (KANGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) +1,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,49%

Актуальна ціна Kangarhold (KANGA) становить --. За останні 24 години KANGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KANGA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KANGA змінився на -0,55% за останню годину, +1,79% за 24 години та на +8,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kangarhold (KANGA)

Ринкова капіталізація $ 6,19K$ 6,19K $ 6,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,19K$ 6,19K $ 6,19K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 988 623,181456 999 988 623,181456 999 988 623,181456

Поточна ринкова капіталізація Kangarhold — $ 6,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KANGA — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988623.181456. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,19K.