Ціна Kangal (KANGAL)
Поточна ціна Kangal (KANGAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 245.78K USD. Ціна KANGAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kangal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.45 USD
- зміна ціни Kangal протягом дня — +6.19%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kangal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kangal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kangal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kangal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.19%
|30 днів
|$ 0
|-4.79%
|60 днів
|$ 0
|+44.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kangal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+6.19%
+8.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
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