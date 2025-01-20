Сьогоднішня ціна Kanga Exchange (KNG)

Поточна ціна Kanga Exchange (KNG) сьогодні становить 1.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kanga Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.99K USD

- зміна ціни Kanga Exchange протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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