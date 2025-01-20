Ціна Kanga Exchange (KNG)
Поточна ціна Kanga Exchange (KNG) сьогодні становить 1.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kanga Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.99K USD
- зміна ціни Kanga Exchange протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kanga Exchange до USD становила $ -0.035060683825763.
За останні 30 днів зміна ціни Kanga Exchange до USD становила $ -0.0366489900.
За останні 60 днів зміна ціни Kanga Exchange до USD становила $ -0.0604208430.
За останні 90 днів зміна ціни Kanga Exchange до USD становила $ -0.116725183821977.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.035060683825763
|-1.81%
|30 днів
|$ -0.0366489900
|-1.93%
|60 днів
|$ -0.0604208430
|-3.19%
|90 днів
|$ -0.116725183821977
|-5.81%
Останній аналіз цін Kanga Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-1.81%
-5.06%
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