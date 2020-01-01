Токеноміка KANDO AI (KANDO) Дізнайтеся ключову інформацію про KANDO AI (KANDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KANDO AI (KANDO) KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance. Офіційний вебсайт: https://www.kandoai.xyz/ Whitepaper: https://www.kandoai.xyz/KANDO_WHITE_PAPER.pdf Купити KANDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KANDO AI (KANDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KANDO AI (KANDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 148,24K $ 148,24K $ 148,24K Загальна пропозиція: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B FDV (повністю розведена вартість): $ 252,85K $ 252,85K $ 252,85K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну KANDO AI (KANDO)

Токеноміка KANDO AI (KANDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KANDO AI (KANDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KANDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KANDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KANDO, досліджуйте ціну токена KANDO в реальному часі!

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