Ціна KANDO AI (KANDO)
Поточна ціна KANDO AI (KANDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна KANDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KANDO AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78M USD
- зміна ціни KANDO AI протягом дня — +2.58%
- циркуляційна пропозиція – 12.01B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KANDO AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KANDO AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KANDO AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KANDO AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KANDO AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
+2.58%
-12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance.
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