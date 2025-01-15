Сьогоднішня ціна KANDO AI (KANDO)

Поточна ціна KANDO AI (KANDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна KANDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KANDO AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78M USD

- зміна ціни KANDO AI протягом дня — +2.58%

- циркуляційна пропозиція – 12.01B USD

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