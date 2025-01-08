Сьогоднішня ціна Kanaloa Network (KANA)

Поточна ціна Kanaloa Network (KANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.53K USD. Ціна KANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kanaloa Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 415.48 USD

- зміна ціни Kanaloa Network протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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