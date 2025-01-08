Ціна Kanaloa Network (KANA)
Поточна ціна Kanaloa Network (KANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.53K USD. Ціна KANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kanaloa Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 415.48 USD
- зміна ціни Kanaloa Network протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін KANA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KANA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kanaloa Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kanaloa Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kanaloa Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kanaloa Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|-0.98%
|60 днів
|$ 0
|+70.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kanaloa Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.29%
+29.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kanaloa network is a decentralized finance token and blockchain solutions provider focused on lowering the technical barrier and broadening the gateway into the world of defi. Kanaloa network is the “nebula of defi”, providing casual users an array of user-friendly products and the ability to safely participate in the exciting world of blockchain and decentralized finance with ease.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KANA до AUD
A$--
|1 KANA до GBP
￡--
|1 KANA до EUR
€--
|1 KANA до USD
$--
|1 KANA до MYR
RM--
|1 KANA до TRY
₺--
|1 KANA до JPY
¥--
|1 KANA до RUB
₽--
|1 KANA до INR
₹--
|1 KANA до IDR
Rp--
|1 KANA до PHP
₱--
|1 KANA до EGP
￡E.--
|1 KANA до BRL
R$--
|1 KANA до CAD
C$--
|1 KANA до BDT
৳--
|1 KANA до NGN
₦--
|1 KANA до UAH
₴--
|1 KANA до VES
Bs--
|1 KANA до PKR
Rs--
|1 KANA до KZT
₸--
|1 KANA до THB
฿--
|1 KANA до TWD
NT$--
|1 KANA до CHF
Fr--
|1 KANA до HKD
HK$--
|1 KANA до MAD
.د.م--