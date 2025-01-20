Ціна Kanagawa Nami (OKINAMI)
Поточна ціна Kanagawa Nami (OKINAMI) сьогодні становить 0.00104432 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OKINAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kanagawa Nami:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD
- зміна ціни Kanagawa Nami протягом дня — -3.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kanagawa Nami до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kanagawa Nami до USD становила $ -0.0001078157.
За останні 60 днів зміна ціни Kanagawa Nami до USD становила $ -0.0001055379.
За останні 90 днів зміна ціни Kanagawa Nami до USD становила $ -0.0004416232364929342.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.61%
|30 днів
|$ -0.0001078157
|-10.32%
|60 днів
|$ -0.0001055379
|-10.10%
|90 днів
|$ -0.0004416232364929342
|-29.72%
Останній аналіз цін Kanagawa Nami: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-3.61%
-24.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Okinami is a community-driven token supporting the idea of decentralization with future rewards to the holders of the token and the supporters of the community.
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