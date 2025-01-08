Ціна Kampay (KAMPAY)
Поточна ціна Kampay (KAMPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.96K USD. Ціна KAMPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kampay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.91 USD
- зміна ціни Kampay протягом дня — +11.01%
- циркуляційна пропозиція – 327.40M USD
Отримуйте оновлення цін KAMPAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KAMPAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kampay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kampay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kampay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kampay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.01%
|30 днів
|$ 0
|+349.90%
|60 днів
|$ 0
|+625.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kampay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+312.04%
+11.01%
+573.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kamari was created with the vision of a world of lotteries and payments united without borders. By integrating existing infrastructure and licensing with one standardized currency, Kamari will instantly offer a better experience to hundreds of millions of people across Africa.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KAMPAY до AUD
A$--
|1 KAMPAY до GBP
￡--
|1 KAMPAY до EUR
€--
|1 KAMPAY до USD
$--
|1 KAMPAY до MYR
RM--
|1 KAMPAY до TRY
₺--
|1 KAMPAY до JPY
¥--
|1 KAMPAY до RUB
₽--
|1 KAMPAY до INR
₹--
|1 KAMPAY до IDR
Rp--
|1 KAMPAY до PHP
₱--
|1 KAMPAY до EGP
￡E.--
|1 KAMPAY до BRL
R$--
|1 KAMPAY до CAD
C$--
|1 KAMPAY до BDT
৳--
|1 KAMPAY до NGN
₦--
|1 KAMPAY до UAH
₴--
|1 KAMPAY до VES
Bs--
|1 KAMPAY до PKR
Rs--
|1 KAMPAY до KZT
₸--
|1 KAMPAY до THB
฿--
|1 KAMPAY до TWD
NT$--
|1 KAMPAY до CHF
Fr--
|1 KAMPAY до HKD
HK$--
|1 KAMPAY до MAD
.د.م--