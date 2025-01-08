Сьогоднішня ціна Kampay (KAMPAY)

Поточна ціна Kampay (KAMPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.96K USD. Ціна KAMPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kampay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.91 USD

- зміна ціни Kampay протягом дня — +11.01%

- циркуляційна пропозиція – 327.40M USD

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