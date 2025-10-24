Інформація щодо ціни KAME (KAME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,83% Зміна ціни (1 дн.) -5,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,60%

Актуальна ціна KAME (KAME) становить --. За останні 24 години KAME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAME становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAME змінився на -0,83% за останню годину, -5,31% за 24 години та на +6,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KAME (KAME)

Ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,58K$ 11,58K $ 11,58K Циркуляційне постачання 949,40M 949,40M 949,40M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KAME — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAME — 949,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,58K.