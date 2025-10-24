Актуальна ціна KAME сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAME до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAME на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KAME сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAME до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAME на MEXC вже зараз.

Докладніше про KAME

Інформація про ціну KAME

Офіційний вебсайт KAME

Токеноміка KAME

Прогноз ціни KAME

Логотип KAME

Ціна KAME (KAME)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KAME до USD:

--
----
-5,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни KAME (KAME) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:11:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KAME (KAME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,83%

-5,31%

+6,60%

+6,60%

Актуальна ціна KAME (KAME) становить --. За останні 24 години KAME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAME становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAME змінився на -0,83% за останню годину, -5,31% за 24 години та на +6,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KAME (KAME)

$ 10,99K
$ 10,99K$ 10,99K

--
----

$ 11,58K
$ 11,58K$ 11,58K

949,40M
949,40M 949,40M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KAME — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAME — 949,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,58K.

Історія ціни KAME (KAME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAME до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,31%
30 днів$ 0-59,15%
60 днів$ 0-83,01%
90 днів$ 0--

Що таке KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

Ресурс KAME (KAME)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни KAME (USD)

Скільки коштуватиме KAME (KAME) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KAME (KAME) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KAME.

Перегляньте прогноз ціни KAME вже зараз!

KAME до місцевих валют

Токеноміка KAME (KAME)

Розуміння токеноміки KAME (KAME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAME зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KAME (KAME)

Скільки сьогодні коштує KAME (KAME)?
Актуальна ціна KAME у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAME до USD?
Поточна ціна KAME до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KAME?
Ринкова капіталізація KAME — $ 10,99K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAME?
Циркуляційна пропозиція KAME — 949,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAME?
KAME досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAME?
Історична мінімальна ціна KAME становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAME?
Актуальний обсяг торгівлі KAME за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAME цього року?
KAME може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAME для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:11:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для KAME (KAME)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

