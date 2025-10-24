Актуальна ціна Kamala Horris сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kamala Horris сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAMA на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна Kamala Horris (KAMA) становить --. За останні 24 години KAMA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAMA становить $ 0,03919388, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAMA змінився на -- за останню годину, +2,71% за 24 години та на -10,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Kamala Horris — $ 83,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAMA — 995,56M, зі загальною пропозицією 995559218.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,00K.

Історія ціни Kamala Horris (KAMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kamala Horris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kamala Horris до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kamala Horris до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kamala Horris до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+2,71%
30 днів$ 0-25,82%
60 днів$ 0-36,59%
90 днів$ 0--

Що таке Kamala Horris (KAMA)

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

Актуальна ціна KAMA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Поточна ціна KAMA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Ринкова капіталізація KAMA — $ 83,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Циркуляційна пропозиція KAMA — 995,56M USD.
KAMA досяг історичної максимальної ціни у 0,03919388 USD.
Історична мінімальна ціна KAMA становила 0 USD.
Актуальний обсяг торгівлі KAMA за 24 години — -- USD.
KAMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAMA для поглибленого аналізу.
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.