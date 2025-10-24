Інформація щодо ціни Kamala Horris (KAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03919388$ 0,03919388 $ 0,03919388 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,05%

Актуальна ціна Kamala Horris (KAMA) становить --. За останні 24 години KAMA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAMA становить $ 0,03919388, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAMA змінився на -- за останню годину, +2,71% за 24 години та на -10,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kamala Horris (KAMA)

Ринкова капіталізація $ 83,00K$ 83,00K $ 83,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,00K$ 83,00K $ 83,00K Циркуляційне постачання 995,56M 995,56M 995,56M Загальна пропозиція 995 559 218,0 995 559 218,0 995 559 218,0

Поточна ринкова капіталізація Kamala Horris — $ 83,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAMA — 995,56M, зі загальною пропозицією 995559218.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,00K.