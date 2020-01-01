Токеноміка Kamabla (KAMABLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kamabla (KAMABLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kamabla (KAMABLA) Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement. Офіційний вебсайт: https://kamablacoin.com/ Whitepaper: https://kamablacoin.com/white-paper/ Купити KAMABLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kamabla (KAMABLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kamabla (KAMABLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,72K $ 22,72K $ 22,72K Загальна пропозиція: $ 877,63M $ 877,63M $ 877,63M Циркуляційна пропозиція: $ 877,63M $ 877,63M $ 877,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,72K $ 22,72K $ 22,72K Історичний максимум: $ 0,00170002 $ 0,00170002 $ 0,00170002 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kamabla (KAMABLA)

Токеноміка Kamabla (KAMABLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kamabla (KAMABLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAMABLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAMABLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAMABLA, досліджуйте ціну токена KAMABLA в реальному часі!

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