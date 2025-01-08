Ціна Kamabla (KAMABLA)
Поточна ціна Kamabla (KAMABLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.57K USD. Ціна KAMABLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kamabla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.01 USD
- зміна ціни Kamabla протягом дня — -7.70%
- циркуляційна пропозиція – 877.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kamabla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kamabla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kamabla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kamabla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.70%
|30 днів
|$ 0
|-33.93%
|60 днів
|$ 0
|-54.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kamabla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-7.70%
+7.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
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