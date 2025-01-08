Сьогоднішня ціна Kamabla (KAMABLA)

Поточна ціна Kamabla (KAMABLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.57K USD. Ціна KAMABLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kamabla:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.01 USD

- зміна ціни Kamabla протягом дня — -7.70%

- циркуляційна пропозиція – 877.73M USD

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