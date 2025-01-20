Ціна KalyChain (KLC)
Поточна ціна KalyChain (KLC) сьогодні становить 0.00109088 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KalyChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.34K USD
- зміна ціни KalyChain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KalyChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KalyChain до USD становила $ -0.0002917037.
За останні 60 днів зміна ціни KalyChain до USD становила $ -0.0004945649.
За останні 90 днів зміна ціни KalyChain до USD становила $ +0.0001504595188952326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002917037
|-26.74%
|60 днів
|$ -0.0004945649
|-45.33%
|90 днів
|$ +0.0001504595188952326
|+16.00%
Останній аналіз цін KalyChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A CRYPTO CURRENCY FOR THE REAL MARKET Kalycoin was created to enable fast and secure cross-border money transfers. KLC is the token that powers the Kalypay payment platform's rewards programme. It will also be used as a means of payment at partner merchants.
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