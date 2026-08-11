Сьогоднішня ціна Kalshi PreStocks

Поточна ціна Kalshi PreStocks (KALSHI) сьогодні становить $ 725,59, зі зміною 14,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KALSHI до USD становить $ 725,59 за KALSHI.

Kalshi PreStocks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 951 972, з циркуляційною пропозицією у 1,31K KALSHI. Протягом останніх 24 годин KALSHI торгувався між $ 631,26 (мінімум) та $ 828,76 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 828,76, тоді як історичний мінімум — $ 350,97.

У короткостроковій динаміці KALSHI змінився на -0,00% за останню годину та на +17,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 91,44K.

Ринкова інформація щодо Kalshi PreStocks (KALSHI)

Ринкова капіталізація $ 951,97K$ 951,97K $ 951,97K Обсяг (за 24 год) $ 91,44K$ 91,44K $ 91,44K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 951,97K$ 951,97K $ 951,97K Циркуляційне постачання 1,31K 1,31K 1,31K Загальна пропозиція 1 311,997405906 1 311,997405906 1 311,997405906

Поточна ринкова капіталізація Kalshi PreStocks — $ 951,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 91,44K. Циркуляційна пропозиція KALSHI — 1,31K, зі загальною пропозицією 1311.997405906. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 951,97K.