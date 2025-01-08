Ціна KALM (KALM)
Поточна ціна KALM (KALM) сьогодні становить 0.01375977 USD з ринковою капіталізацією $ 117.47K USD. Ціна KALM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KALM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.90K USD
- зміна ціни KALM протягом дня — -8.90%
- циркуляційна пропозиція – 8.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KALM до USD становила $ -0.00134474612179039.
За останні 30 днів зміна ціни KALM до USD становила $ -0.0022378518.
За останні 60 днів зміна ціни KALM до USD становила $ -0.0051680760.
За останні 90 днів зміна ціни KALM до USD становила $ -0.012513995932825686.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00134474612179039
|-8.90%
|30 днів
|$ -0.0022378518
|-16.26%
|60 днів
|$ -0.0051680760
|-37.55%
|90 днів
|$ -0.012513995932825686
|-47.62%
Останній аналіз цін KALM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-8.90%
-2.71%
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|1 KALM до EUR
€0.0132093792
|1 KALM до USD
$0.01375977
|1 KALM до MYR
RM0.0617813673
|1 KALM до TRY
₺0.4861326741
|1 KALM до JPY
¥2.1750068439
|1 KALM до RUB
₽1.4757353325
|1 KALM до INR
₹1.180588266
|1 KALM до IDR
Rp221.9317431231
|1 KALM до PHP
₱0.8012314071
|1 KALM до EGP
￡E.0.6967947528
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R$0.083934597
|1 KALM до CAD
C$0.0196764711
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৳1.675939986
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