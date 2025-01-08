Сьогоднішня ціна KALM (KALM)

Поточна ціна KALM (KALM) сьогодні становить 0.01375977 USD з ринковою капіталізацією $ 117.47K USD. Ціна KALM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KALM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.90K USD

- зміна ціни KALM протягом дня — -8.90%

- циркуляційна пропозиція – 8.54M USD

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