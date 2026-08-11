Сьогоднішня ціна Kalijo

Поточна ціна Kalijo (SEED) сьогодні становить $ 0,01771831, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEED до USD становить $ 0,01771831 за SEED.

Kalijo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 785, з циркуляційною пропозицією у 1,85M SEED. Протягом останніх 24 годин SEED торгувався між $ 0,01756169 (мінімум) та $ 0,01794292 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,45, тоді як історичний мінімум — $ 0,01729909.

У короткостроковій динаміці SEED змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,64.

Ринкова інформація щодо Kalijo (SEED)

Ринкова капіталізація $ 32,79K$ 32,79K $ 32,79K Обсяг (за 24 год) $ 6,64$ 6,64 $ 6,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107,16K$ 107,16K $ 107,16K Циркуляційне постачання 1,85M 1,85M 1,85M Загальна пропозиція 6 048 043,0 6 048 043,0 6 048 043,0

Поточна ринкова капіталізація Kalijo — $ 32,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,64. Циркуляційна пропозиція SEED — 1,85M, зі загальною пропозицією 6048043.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,16K.