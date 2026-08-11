Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Kalijo сьогодні становить 0,01771831 USD. Ринкова капіталізація SEED становить 32 785 USD. Відстежуйте оновлення цін SEED до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kalijo сьогодні становить 0,01771831 USD. Ринкова капіталізація SEED становить 32 785 USD. Відстежуйте оновлення цін SEED до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SEED

Інформація про ціну SEED

Що таке SEED

Офіційний вебсайт SEED

Токеноміка SEED

Прогноз ціни SEED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kalijo

Ціна Kalijo (SEED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SEED до USD:

$0,01771831
$0,01771831$0,01771831
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kalijo (SEED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:47:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kalijo

Поточна ціна Kalijo (SEED) сьогодні становить $ 0,01771831, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEED до USD становить $ 0,01771831 за SEED.

Kalijo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 785, з циркуляційною пропозицією у 1,85M SEED. Протягом останніх 24 годин SEED торгувався між $ 0,01756169 (мінімум) та $ 0,01794292 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,45, тоді як історичний мінімум — $ 0,01729909.

У короткостроковій динаміці SEED змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,64.

Ринкова інформація щодо Kalijo (SEED)

$ 32,79K
$ 32,79K$ 32,79K

$ 6,64
$ 6,64$ 6,64

$ 107,16K
$ 107,16K$ 107,16K

1,85M
1,85M 1,85M

6 048 043,0
6 048 043,0 6 048 043,0

Поточна ринкова капіталізація Kalijo — $ 32,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,64. Циркуляційна пропозиція SEED — 1,85M, зі загальною пропозицією 6048043.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,16K.

Історія ціни Kalijo у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01756169
$ 0,01756169$ 0,01756169
Мін. за 24 год
$ 0,01794292
$ 0,01794292$ 0,01794292
Макс. за 24 год

$ 0,01756169
$ 0,01756169$ 0,01756169

$ 0,01794292
$ 0,01794292$ 0,01794292

$ 4,45
$ 4,45$ 4,45

$ 0,01729909
$ 0,01729909$ 0,01729909

--

0,00%

0,00%

0,00%

Історія ціни Kalijo (SEED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kalijo до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Kalijo до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Kalijo до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Kalijo до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів----

Прогноз ціни Kalijo

Прогноз ціни Kalijo (SEED) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SEED у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kalijo (SEED) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kalijo потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kalijo у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SEED на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kalijo.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kalijo (SEED)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ziliqa EVM Ecosystem

Про Kalijo

Яка зараз ціна Kalijo?

Торгуючи за ₴0.7809498221533329600000, Kalijo продемонстрував зміну ціни на рівні 0.0% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку SEED?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1850352.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Kalijo?

Його ринкова капіталізація становить ₴1445027.20176456000000, що займає #5965 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

SEED зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.7740466603311470400000 і ₴0.7908497019699667200000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Kalijo вписується у категорію Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Zilliqa Ecosystem,Ziliqa EVM Ecosystem?

Як токен Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Zilliqa Ecosystem,Ziliqa EVM Ecosystem, SEED конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Kalijo

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:47:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kalijo (SEED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Kalijo

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3659
$0,3659$0,3659

+265,90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46100
$0,46100$0,46100

+20,72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01761
$0,01761$0,01761

+40,54%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16949
$0,16949$0,16949

-16,05%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,73220
$0,73220$0,73220

+65,92%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6218
$2,6218$2,6218

+45,56%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46100
$0,46100$0,46100

+20,72%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4166
$1,4166$1,4166

+23,12%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00740
$0,00740$0,00740

+23,53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?