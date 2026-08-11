Сьогоднішня ціна Kaleido

Поточна ціна Kaleido (KALEIDO) сьогодні становить $ 4,67, зі зміною 12,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KALEIDO до USD становить $ 4,67 за KALEIDO.

Kaleido наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 908, з циркуляційною пропозицією у 4,62K KALEIDO. Протягом останніх 24 годин KALEIDO торгувався між $ 4,58 (мінімум) та $ 5,32 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 204,97, тоді як історичний мінімум — $ 4,58.

У короткостроковій динаміці KALEIDO змінився на -0,49% за останню годину та на -23,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,11K.

Ринкова інформація щодо Kaleido (KALEIDO)

Ринкова капіталізація $ 21,91K$ 21,91K $ 21,91K Обсяг (за 24 год) $ 3,11K$ 3,11K $ 3,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,91K$ 21,91K $ 21,91K Циркуляційне постачання 4,62K 4,62K 4,62K Загальна пропозиція 4 621,455301695561 4 621,455301695561 4 621,455301695561

Поточна ринкова капіталізація Kaleido — $ 21,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,11K. Циркуляційна пропозиція KALEIDO — 4,62K, зі загальною пропозицією 4621.455301695561. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,91K.