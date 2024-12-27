Ціна Kalao (KLO)
Поточна ціна Kalao (KLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.24K USD. Ціна KLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kalao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.87K USD
- зміна ціни Kalao протягом дня — +0.90%
- циркуляційна пропозиція – 145.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kalao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kalao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kalao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kalao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.90%
|30 днів
|$ 0
|-16.48%
|60 днів
|$ 0
|+75.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kalao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.90%
+1.61%
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