Сьогоднішня ціна Kalao (KLO)

Поточна ціна Kalao (KLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.24K USD. Ціна KLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kalao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.87K USD

- зміна ціни Kalao протягом дня — +0.90%

- циркуляційна пропозиція – 145.68M USD

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