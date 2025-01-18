Ціна Kala (KALA)
Поточна ціна Kala (KALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kala:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.49 USD
- зміна ціни Kala протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KALA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KALA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kala до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kala до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.40%
|60 днів
|$ 0
|-3.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kala: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+13.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kala is a revolutionary cryptocurrency that is easy to acquire and will have actual value to purchase discounted products, services and gift cards. Symatri is providing a simple way to purchase Kala at a huge discount for a limited time (pre-sale begins Nov. 27) Plus, members can earn Kala by completing simple activities like taking surveys, testing products, downloading apps, etc. Kala truly is the next wave of cryptocurrencies. Kala is a cryptocurrency backed by it's own purpose built and functioning blockchain. This blockchain is for multiple applications such as, proof of ownership, authentication, asset verification,, and a myriad of other transaction verification purposes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KALA до AUD
A$--
|1 KALA до GBP
￡--
|1 KALA до EUR
€--
|1 KALA до USD
$--
|1 KALA до MYR
RM--
|1 KALA до TRY
₺--
|1 KALA до JPY
¥--
|1 KALA до RUB
₽--
|1 KALA до INR
₹--
|1 KALA до IDR
Rp--
|1 KALA до PHP
₱--
|1 KALA до EGP
￡E.--
|1 KALA до BRL
R$--
|1 KALA до CAD
C$--
|1 KALA до BDT
৳--
|1 KALA до NGN
₦--
|1 KALA до UAH
₴--
|1 KALA до VES
Bs--
|1 KALA до PKR
Rs--
|1 KALA до KZT
₸--
|1 KALA до THB
฿--
|1 KALA до TWD
NT$--
|1 KALA до CHF
Fr--
|1 KALA до HKD
HK$--
|1 KALA до MAD
.د.م--