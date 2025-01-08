Сьогоднішня ціна Kakaxa (KAKAXA)

Поточна ціна Kakaxa (KAKAXA) сьогодні становить 0.00169904 USD з ринковою капіталізацією $ 168.91K USD. Ціна KAKAXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kakaxa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.55 USD

- зміна ціни Kakaxa протягом дня — -4.24%

- циркуляційна пропозиція – 99.42M USD

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