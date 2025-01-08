Ціна Kakaxa (KAKAXA)
Поточна ціна Kakaxa (KAKAXA) сьогодні становить 0.00169904 USD з ринковою капіталізацією $ 168.91K USD. Ціна KAKAXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kakaxa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.55 USD
- зміна ціни Kakaxa протягом дня — -4.24%
- циркуляційна пропозиція – 99.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kakaxa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kakaxa до USD становила $ -0.0005522695.
За останні 60 днів зміна ціни Kakaxa до USD становила $ -0.0008379204.
За останні 90 днів зміна ціни Kakaxa до USD становила $ -0.0018099595428933245.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.24%
|30 днів
|$ -0.0005522695
|-32.50%
|60 днів
|$ -0.0008379204
|-49.31%
|90 днів
|$ -0.0018099595428933245
|-51.58%
Останній аналіз цін Kakaxa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.24%
-4.24%
-21.36%
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