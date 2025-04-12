Сьогоднішня ціна KAKA the cat (KAKA)

Поточна ціна KAKA the cat (KAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.85K USD. Ціна KAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAKA the cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KAKA the cat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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