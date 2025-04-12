Ціна KAKA the cat (KAKA)
Поточна ціна KAKA the cat (KAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.85K USD. Ціна KAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAKA the cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KAKA the cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAKA the cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAKA the cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAKA the cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAKA the cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.36%
|60 днів
|$ 0
|-54.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KAKA the cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.
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