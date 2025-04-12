Ціна KAKA NFT World (KAKA)
Поточна ціна KAKA NFT World (KAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.34K USD. Ціна KAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAKA NFT World:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KAKA NFT World протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 84.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAKA NFT World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAKA NFT World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAKA NFT World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAKA NFT World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.82%
|60 днів
|$ 0
|-45.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KAKA NFT World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.06%
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