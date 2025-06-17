Сьогоднішня ціна KAKA (KAKA)

Поточна ціна KAKA (KAKA) сьогодні становить 0,00391076 USD з ринковою капіталізацією $ 3,88M USD. Ціна KAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAKA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KAKA протягом дня — -2,31%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

Отримуйте оновлення цін KAKA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KAKA.