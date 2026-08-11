Сьогоднішня ціна KAIRUNE by Virtuals

Поточна ціна KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAIRUNE до USD становить $ 0 за KAIRUNE.

KAIRUNE by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,054.67, з циркуляційною пропозицією у 1.00B KAIRUNE. Протягом останніх 24 годин KAIRUNE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KAIRUNE змінився на -0.45% за останню годину та на -20.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE)

Ринкова капіталізація $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація KAIRUNE by Virtuals — $ 9.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAIRUNE — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.05K.