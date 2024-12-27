Сьогоднішня ціна Kailith (KAILY)

Поточна ціна Kailith (KAILY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.96K USD. Ціна KAILY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kailith:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 582.57 USD

- зміна ціни Kailith протягом дня — -2.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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