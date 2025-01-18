Ціна KAIJUNO8 (KAIJU)
Поточна ціна KAIJUNO8 (KAIJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAIJU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAIJUNO8:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51 USD
- зміна ціни KAIJUNO8 протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAIJUNO8 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAIJUNO8 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAIJUNO8 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAIJUNO8 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|+1.10%
|60 днів
|$ 0
|-26.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KAIJUNO8: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.05%
+5.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X is where the world watches in real-time. In April 2024, get ready for Kaiju No. 8- the first anime to broadcast live and in full on X globally.
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