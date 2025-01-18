Сьогоднішня ціна KAIJUNO8 (KAIJU)

Поточна ціна KAIJUNO8 (KAIJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAIJU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAIJUNO8:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51 USD

- зміна ціни KAIJUNO8 протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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