Інформація щодо ціни Kai Ken (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -7,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,00%

Актуальна ціна Kai Ken (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на -0,16% за останню годину, -7,82% за 24 години та на -11,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kai Ken (KAI)

Ринкова капіталізація $ 495,33K$ 495,33K $ 495,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 495,33K$ 495,33K $ 495,33K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kai Ken — $ 495,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 495,33K.