Актуальна ціна Kai Ken сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kai Ken сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про KAI

Інформація про ціну KAI

Офіційний вебсайт KAI

Токеноміка KAI

Прогноз ціни KAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kai Ken

Ціна Kai Ken (KAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KAI до USD:

--
----
-7,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kai Ken (KAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kai Ken (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

-7,82%

-11,00%

-11,00%

Актуальна ціна Kai Ken (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на -0,16% за останню годину, -7,82% за 24 години та на -11,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kai Ken (KAI)

$ 495,33K
$ 495,33K$ 495,33K

--
----

$ 495,33K
$ 495,33K$ 495,33K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kai Ken — $ 495,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 495,33K.

Історія ціни Kai Ken (KAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kai Ken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kai Ken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kai Ken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kai Ken до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,82%
30 днів$ 0-19,37%
60 днів$ 0-28,72%
90 днів$ 0--

Що таке Kai Ken (KAI)

This is a memecoin about the cousin of the friendly SHIBA Inu is now on the Ethereum blockchain. The last of the six main Japanese dog breeds. KAI

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kai Ken (KAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kai Ken (USD)

Скільки коштуватиме Kai Ken (KAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kai Ken (KAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kai Ken.

Перегляньте прогноз ціни Kai Ken вже зараз!

KAI до місцевих валют

Токеноміка Kai Ken (KAI)

Розуміння токеноміки Kai Ken (KAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kai Ken (KAI)

Скільки сьогодні коштує Kai Ken (KAI)?
Актуальна ціна KAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAI до USD?
Поточна ціна KAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kai Ken?
Ринкова капіталізація KAI — $ 495,33K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAI?
Циркуляційна пропозиція KAI — 420,69T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAI?
KAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAI?
Історична мінімальна ціна KAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAI?
Актуальний обсяг торгівлі KAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAI цього року?
KAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kai Ken (KAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.