Інформація щодо ціни KAI (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00105173$ 0,00105173 $ 0,00105173 Найнижча ціна $ 0,0000189$ 0,0000189 $ 0,0000189 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна KAI (KAI) становить $0,00003644. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0,00105173, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000189.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KAI (KAI)

Ринкова капіталізація $ 18,10K$ 18,10K $ 18,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,10K$ 18,10K $ 18,10K Циркуляційне постачання 496,73M 496,73M 496,73M Загальна пропозиція 496 734 337,0 496 734 337,0 496 734 337,0

Поточна ринкова капіталізація KAI — $ 18,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 496,73M, зі загальною пропозицією 496734337.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,10K.