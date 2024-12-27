Сьогоднішня ціна KAGE NETWORK (KAGE)

Поточна ціна KAGE NETWORK (KAGE) сьогодні становить 0.01903701 USD з ринковою капіталізацією $ 1.90M USD. Ціна KAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAGE NETWORK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD

- зміна ціни KAGE NETWORK протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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