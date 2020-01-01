Токеноміка Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Дізнайтеся ключову інформацію про Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Офіційний вебсайт: https://kaganofuuka.vip/ Купити ESTEE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,48K $ 19,48K $ 19,48K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,48K $ 19,48K $ 19,48K Історичний максимум: $ 0,00316144 $ 0,00316144 $ 0,00316144 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Токеноміка Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ESTEE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ESTEE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ESTEE, досліджуйте ціну токена ESTEE в реальному часі!

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