Сьогоднішня ціна Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Поточна ціна Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.51K USD. Ціна ESTEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.07 USD

- зміна ціни Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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