Токеноміка KAFKA ai (KAFKA) Дізнайтеся ключову інформацію про KAFKA ai (KAFKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KAFKA ai (KAFKA) $KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies. Офіційний вебсайт: https://www.kafka.zone/ Купити KAFKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KAFKA ai (KAFKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KAFKA ai (KAFKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,42K $ 21,42K $ 21,42K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,42K $ 21,42K $ 21,42K Історичний максимум: $ 0,00147147 $ 0,00147147 $ 0,00147147 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну KAFKA ai (KAFKA)

Токеноміка KAFKA ai (KAFKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KAFKA ai (KAFKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAFKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAFKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAFKA, досліджуйте ціну токена KAFKA в реальному часі!

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