Сьогоднішня ціна KAFKA ai (KAFKA)

Поточна ціна KAFKA ai (KAFKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.69K USD. Ціна KAFKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KAFKA ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.27K USD

- зміна ціни KAFKA ai протягом дня — -26.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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