Ціна KAFKA ai (KAFKA)
Поточна ціна KAFKA ai (KAFKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.69K USD. Ціна KAFKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KAFKA ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.27K USD
- зміна ціни KAFKA ai протягом дня — -26.67%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAFKA ai до USD становила $ -0.000174492325515517.
За останні 30 днів зміна ціни KAFKA ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAFKA ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAFKA ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000174492325515517
|-26.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KAFKA ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-26.67%
+20.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.
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