Токеноміка Kafenio Coin (KFN) Дізнайтеся ключову інформацію про Kafenio Coin (KFN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kafenio Coin (KFN) Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Офіційний вебсайт: https://kafeniocoin.com/ Купити KFN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kafenio Coin (KFN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kafenio Coin (KFN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,65K $ 1,65K $ 1,65K Загальна пропозиція: $ 55,10M $ 55,10M $ 55,10M Циркуляційна пропозиція: $ 55,02M $ 55,02M $ 55,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,65K $ 1,65K $ 1,65K Історичний максимум: $ 0,00432979 $ 0,00432979 $ 0,00432979 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kafenio Coin (KFN)

Токеноміка Kafenio Coin (KFN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kafenio Coin (KFN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KFN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KFN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KFN, досліджуйте ціну токена KFN в реальному часі!

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