Ціна Kafenio Coin (KFN)
Поточна ціна Kafenio Coin (KFN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.92K USD. Ціна KFN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kafenio Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63 USD
- зміна ціни Kafenio Coin протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 46.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kafenio Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kafenio Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kafenio Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kafenio Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-10.34%
|60 днів
|$ 0
|+22.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kafenio Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+0.01%
+18.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO
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