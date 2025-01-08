Сьогоднішня ціна Kafenio Coin (KFN)

Поточна ціна Kafenio Coin (KFN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.92K USD. Ціна KFN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kafenio Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63 USD

- зміна ціни Kafenio Coin протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 46.13M USD

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