Ціна Kaeru The Frog (KAERU)
Поточна ціна Kaeru The Frog (KAERU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAERU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kaeru The Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.81 USD
- зміна ціни Kaeru The Frog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kaeru The Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kaeru The Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kaeru The Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kaeru The Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.92%
|60 днів
|$ 0
|-32.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kaeru The Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
introducing $KAERU, the latest meme coin sensation! Inspired by the Japanese word for frog, “KAERU” symbolizes luck and good fortune. Join us and be part of the $KAERU revolution.
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