Сьогоднішня ціна Kaeru The Frog (KAERU)

Поточна ціна Kaeru The Frog (KAERU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAERU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaeru The Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.81 USD

- зміна ціни Kaeru The Frog протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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