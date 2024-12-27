Ціна Kaching (KCH)
Поточна ціна Kaching (KCH) сьогодні становить 0.00319746 USD з ринковою капіталізацією $ 378.45K USD. Ціна KCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kaching:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD
- зміна ціни Kaching протягом дня — -10.76%
- циркуляційна пропозиція – 118.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kaching до USD становила $ -0.000385613290841863.
За останні 30 днів зміна ціни Kaching до USD становила $ +0.0001332135.
За останні 60 днів зміна ціни Kaching до USD становила $ +0.0019304556.
За останні 90 днів зміна ціни Kaching до USD становила $ +0.000687313753328503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000385613290841863
|-10.76%
|30 днів
|$ +0.0001332135
|+4.17%
|60 днів
|$ +0.0019304556
|+60.37%
|90 днів
|$ +0.000687313753328503
|+27.38%
Останній аналіз цін Kaching: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-10.76%
-16.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kaching is a protocol with lottery and staking as services.
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