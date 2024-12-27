Сьогоднішня ціна Kaching (KCH)

Поточна ціна Kaching (KCH) сьогодні становить 0.00319746 USD з ринковою капіталізацією $ 378.45K USD. Ціна KCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaching:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD

- зміна ціни Kaching протягом дня — -10.76%

- циркуляційна пропозиція – 118.71M USD

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