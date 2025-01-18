Ціна Kaby Arena (KABY)
Поточна ціна Kaby Arena (KABY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KABY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kaby Arena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.67 USD
- зміна ціни Kaby Arena протягом дня — -3.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kaby Arena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kaby Arena до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kaby Arena до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kaby Arena до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.68%
|30 днів
|$ 0
|-20.65%
|60 днів
|$ 0
|-17.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kaby Arena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.68%
-14.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kaby Arena is a Free-to-Play turn-based NFT game where everyone can start playing without the need of any investment. Kaby Arena also employs the Play-to-Earn model to reward players with tokens and equipment through dynamic gameplay and participation in PvP tournaments. With this seamless combination of the F2P and P2E models, Kaby Arena gives players the opportunity to play and profit at the same time.
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