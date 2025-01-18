Сьогоднішня ціна Kaby Arena (KABY)

Поточна ціна Kaby Arena (KABY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KABY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaby Arena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.67 USD

- зміна ціни Kaby Arena протягом дня — -3.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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